Giovane e ambizioso, ecco Sky Team VR46

Due squadre giovani, con piloti italiani, e ambizioni che sono cresciute anno dopo anno. La punta di diamante del Racing Team Sky VR46 è Luca Marini. Il pilota al secondo anno in Moto2, la pesante responsabilità di condividere la metà dei cromosomi con Valentino Rossi sulle spalle, parte con ottime sensazioni e grande ottimismo: "Obiettivo mondiale? Si punta sempre al massimo - ha detto durante la presentazione, ospitata nel ranch del Dottore, in quel di Tavullia - L'anno scorso sono partito bloccato per l'operazione alla spalla. Poi però ero andato in crescendo. Adesso aspetto con impazienza i test a Jerez. La moto mi piace molto, il motore Triumph va fortissimo e spinge tanto.Fisicamente sto bene, durante l'inverno ho lavorato tanto. Insomma, manca solo la prova della pista... ma sono ottimista". Giunto alla settima stagione nel motomondiale, il team avrà ancora Pablo Nieto al timone, nel ruolo di team manager. In Moto2 Marini sarà affiancato da Marco Bezzecchi, nuovo arrivo nella famiglia: "E' un passo importante per la mia carriera, sono in un team di riferimento per la categoria". Team che nel 2018 ha colto il suo primo titolo, con Francesco Bagnaia. Nelle sei stagioni fin qui disputate tra Moto2 e Moto3 sono arrivati anche 18 vittorie, 47 podi con sette piloti. Nella classe minore le due moto (KTM 250, potenza massima 60 cavalli) saranno affidate ad una coppia pronta a sorprendere: Celestino Vietti e Andrea Migno, quest'ultimo al rientro dopo due stagioni. Giovani di esperienza per puntare in alto.

"Nel 2019 per me era tutto nuovo - ha sottolineato Vietti, rookie of the year - e le piste tutte da scoprire. Eppure ho colto gli obiettivi che mi ero posto, seppur ambiziosi. Cercheremo di alzare ancora l'asticella".

"Sono entusiasta di questo nuovo inizio - ha aggiunto Migno - Manca poco ai primi test e si comincia a sentire che il clima si scalda. C'è ancora tanto da fare fino al Qatar, ma l'atmosfera è quella giusta".