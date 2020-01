Triumph, al cinema protagonista in 'Birds of Prey'

Le due ruote firmate Triumph tornano al cinema con 'Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)'. La partecipazione dei modelli Triumph Motorcycles ad alcune produzioni cinematografiche è ormai una tradizione per il costruttore inglese e per il nuovo film distribuito da Warner Bros Pictures e in uscita nei cinema italiani i 6 febbraio 2020, il modello scelto è una sportivissima Triumph Street Triple RS che viene portata in scena dal personaggio di Cacciatrice, arciere misteriosa e di straordinaria abilità che, nel film, si unirà ad Harley Quinn, Black Canary e Renee Montoya per sconfiggere il malvagio di Gotham, Roman Sionis. Questa nuova collaborazione certifica ulteriormente una tradizione consolidata in oltre cento anni di storia, che vede le motociclette Triumph protagoniste sul grande schermo, in moltissimi film di successo. In particolare, in questo nuovo film Cacciatrice guida una Triumph Street Triple RS in livrea 'total black' che si adatta al carattere del personaggio. In cerca della propria personale vendetta verso chi ha rovinato la sua famiglia, Cacciatrice punterà il proprio letale arco sui peggiori criminali di Gotham. La pellicola contiene numerose sequenze di azione, delle quali la Street Triple RS è protagonista assieme a chi le siede in sella. Il modello scelto per il film è anche il top di gamma nella famiglia roadster di media cilindrata, le cui caratteristiche fondamentali sono leggerezza, velocità, prestazioni e lo stile Triumph. La Street Triple è anche il modello della casa inglese che grazie al suo motore a 3 cilindri (oggi arrivato nell'ultima variante a 765 cc), è conosciuto e apprezzato da tantissimi motocilisti in giro per il mondo.