Triumph, arriva il nuovo My Triumph Connettivity System

Un nuovo sistema di connessione per Triumph che guarda al futuro sempre più tecnologico. Nelle concessionarie Triumph è infatti disponibile, da ieri, il nuovo My Triumph Connectivity System dedicato a Scrambler 1200 XC e XE, Rocket 3 R e GT, firmati Triumph Motorcycles.

Il sistema di nuova concezione consente la connettività con il mezzo e tra gli aspetti integrati, ha anche una gestione dedicata alle action-cam GoPro e un sistema di navigazione turn-by-turn attraverso Google, sfruttando il collegamento con uno smartphone. Per il montaggio e l'aggiornamento è necessario recarsi presso un concessionario Triumph. Il sistema dedicato alla action-cam GoPro, si utilizza tramite una connessione tra GoPro e dashboard TFT, gestendo la camera tramite i comandi sul blocchetto sinistro. A sostegno, anche una grafica intuitiva per verificare status e funzioni. Tale soluzione risulta compatibile con apparecchi di tipo GoPro HERO 5, SESSION 5 e successive. Un modulo di navigazione turn-by-turn creato in collaborazione con Google è disponibile tramite la app My Triumph, con una grafica turn-by-turn che impiega delle frecce, previa installazione da parte di un concessionario Triumph del My Triumph Connectivity System.

Il sistema è connesso con milioni di destinazioni e realtà commerciali e permette di pianificare fino a 21 destinazioni intermedie per il proprio viaggio. Le indicazioni sono proposte sul display. Utilizzando la tastiera disponibile sul blocchetto sinistro, inoltre, è possibile fare o ricevere telefonate o ascoltare la propria musica grazie alla connessione con lo smartphone. Il costo è di 241 euro.