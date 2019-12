Husqvarna, sta per arrivare la prima enduro travel

Se tra i padiglioni della recente edizione di EICMA la concept Norden901 aveva riscosso il plauso dei visitatori, per Husqvarna è ora tempo di portarla su strada.



La casa motociclistica svedese ha infatti annunciato che la medesima nuova motocicletta, la prima bicilindrica per il marchio, verrà messa in produzione. La notizia, conferma quindi il crescente interesse e impegno di Husqvarna Motorcycles verso il segmento stradale che negli ultimi anni l'ha vista protagonista con l'introduzione di diversi modelli.Dopo essere stata svelata al pubblico per la prima volta nel corso dell'ultimo Salone internazionale della moto di Milano, la Norden901 ha ricevuto grandi manifestazioni di interesse da parte sia delle migliaia di appassionati arrivati al Salone che degli addetti ai lavori. Pronta ora a diventare un elemento fondamentale della gamma stradale di Husqvarna Motorcycles, questa viaggiatrice pensata per le lunghe distanze, ma anche per essere dinamica e versatile, è stata concepita per offrire una soluzione di guida pratica ma anche comfortevole. La Norden901 è infatti una bicilindrica dall'ergonomia avanzata e dalle prestazioni elevate, che discendono dai numerosi anni di esperienza di Husqvarna in campo rally, con un potenziale studiato sia per la strada che in fuoristrada.

"Leggerezza e potenza ai vertici di categoria - fanno sapere dalla casa motociclistica - contraddistinguono il suo pacchetto motore-ciclistica, facile e versatile ma allo stesso tempo calibrato con precisione per consentire ai piloti più esperti la possibilità di esplorare senza compromessi. Con la sua guida naturale e le sue moderne dotazioni di alto livello, la Norden901 si presta tanto agli spostamenti quotidiani quanto alle avventure più lunghe, e ovviamente a tutto quello che c'è in mezzo".