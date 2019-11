Ducati: già sold out le nuove E-Mtb Mig-RR limited edition

Dopo le prime tre settimane di vendita, la Ducati MIG-RR Limited Edition, è già sold out.



Pensata come una enduro 'pronto gara', costruita con i migliori componenti, una seconda batteria e relativo zaino Evoc E-Ride per trasportarla, la MIG-RR Limited Edition è la e-bike top di gamma. Prodotta in 50 unità numerate assemblate in Italia, è caratterizzata da sospensioni Öhlins, cerchi in carbonio, cambio elettronico ed è caratterizzata dall'esclusivo design e da una speciale grafica Ducati Corse. Le nuove Ducati - informa un comunicato - verranno consegnate, personalizzate con le sospensioni tarate appositamente sulle richieste dei clienti, a partire da fine gennaio 2020.



A completare le novità 2020 della gamma e-bike ci sono poi la Ducati MIG-S, una all mountain con caratteristiche sportive, per chi cerca un mezzo agile, performante e divertente in tutte le condizioni, e la E-Scrambler, una trekking con componenti di alto livello, ideale per la città o per godersi le strade di campagna, destinata a quanti amano muoversi in libertà e con stile.



Il consenso riscosso a EICMA e il successo di queste prime settimane di vendita confermano la validità delle scelte tecniche operate. I valori di style, sophistication e performance, caratteristici di ogni prodotto Ducati, declinati anche nel mondo delle e-bike, con il favore degli appassionati.



Se la Ducati MIG-RR Limited Edition è già sold-out, le nuove E-Scrambler e Ducati MIG-S, così come la Ducati MIG-RR già in gamma dalla scorsa stagione, sono a disposizione per ordini e test ride presso i concessionari Ducati in tutta Europa o sul sito ebike.ducati.com.