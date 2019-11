A Eicma assalto finale del pubblico a Rassegna delle 2 ruote

Si chiude con un'altra invasione di un grande pubblico di appassionati la 77/a edizione di Eicma, la rassegna internazionale del ciclo e motociclo nei padiglioni della Fiera di Milano a Rho. A incantare i visitatori più attenti non sono solo le numerose novità messe in mostra dall'industria delle due ruote e le coinvolgenti proposte delle aree esterne, ma anche i contenuti speciali offerti dal "moto rivoluzionario", tema di questa edizione 2019. Tra novità e conferme sono tre le aree dove gli appassionati possono entrare in contatto con il presente e il futuro del settore: quella dedicata alle e-bike con la pista di test ride, il Temporary Bikers Shop e l'area Start Up e Innovation. In quest'ultimo spazio si concentrano le nascenti iniziative imprenditoriali che in Eicma trovano una vetrina unica dove presentare al grande pubblico e agli operatori idee, soluzioni e prototipi. Sono nove quest'anno le start up internazionali che occupano questo spazio dedicato alla scommessa sui giovani. Si va dalla realtà di scooter sharing elettrico all'app per comunità di motociclisti, passando per chi propone supporti intelligenti per cellulari e rimorchi pieghevoli, ma anche start up che producono ciclomotori elettrici, fino a quella che propone dispositivi per motociclisti che avvisano tramite vibrazione l'approssimarsi di punti sensibili o quella che offre soluzioni per veicoli elettrici in grado di riprodurre fedelmente i rumori e le sensazioni di una moto con motore termico. Molto affollato infine il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti. In quest'area è infatti possibile provare e acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto.