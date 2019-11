Max Biaggi e gli E-Sport, il campione al talk Aprilia a Eicma

Si può provare il brivido di correre in moto, anche in sella ad una Aprilia, attraverso un videogioco che simula quasi perfettamente le emozioni della pista. Nel corso di uno dei Talk dedicati ad Aprilia allo stand Piaggio a Eicma, il Salone del ciclo e motociclo che si tiene alla fiera di Milano - Rho, è andata in scena una sfida di E-Sports. Tutti hanno avuto la possibilità di iscriversi e di sedersi in console per fare il miglior tempo sui circuiti.

Ospite d'eccezione il pilota, sei volte campione del mondo, Max Biaggi che ha sostenuto i piloti virtuali insieme a Luca Denaro alias 'Il vostro caro Dexter'.

"Un po' mi affascina questo mondo, sono un po' negato con i tasti però grazie ai miei figli mi sto appassionando - ha scherzato Biaggi -. Aprilia poi è stata pioniera come azienda motociclistica nell'approcciarsi agli E-Sports ed è bello vedere i ragazzi che si avvicinano e provano a simulare quello che facciamo noi in pista". Secondo Biaggi, lo schermo ovviamente non eguaglia il brivido della pista fino in fondo. "Da vedere sullo schermo devo dire che è molto reale", la corsa "dà proprio l'idea di vedere una gara registrata quando si gioca. Non c'è l'effetto del vento, la vibrazione - ha concluso - ma credo che un giorno non lontano riusciranno a simulare anche questo".