Gruppo Piaggio presenta a Eicma tutte le novità per il 2020

Debuttano alla 77/ma edizione di Eicma, l'Esposizione internazionale del Motociclo in corso alla fiera di Milano le novità del Gruppo Piaggio per moto e scooter per il 2020.



All'interno del maxi stand di 1800 mq del Gruppo, sono state svelate le nuove proposte dei marchi Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio, sia tradizionali che elettriche.



In particolare, Eicma 2019 dà il via a una nuova era per Aprilia, che propone una generazione di moto leggere e performanti, dal design ricercato. È il ritorno alle medie cilindrate, supportate dalla elettronica e dalla tecnologia del reparto corse di Aprilia Racing, per la guida di tutti i giorni: la prima nata di questa nuovissima generazione è Aprilia RS 660, con un rapporto peso/potenza (169 kg per 100 CV) fatto apposta per divertirsi su qualsiasi tipo di percorso, che viene presentata anche nella versione Naked nella Tuono 660 Concept.



Rinnovata anche la gamma V4 con la RSV4 1100 Factory e Tuono V4 1100 Factory.



Moto Guzzi propone la superaccessoriata V85 TT Travel e due nuove versioni della fortunata serie V7 III (V7 III Stone S e V7 III Racer 10th Anniversary). Sul fronte degli scooter, invece, Piaggio presenta il nuovo Medley e la rinnovata gamma Beverly, mentre Vespa propone una versione speciale e limitata di Primavera, frutto della collaborazione con Sean Wotherspoon, uno dei designer più influenti al mondo. Arrivano anche le nuove versioni sportive Racing Sixties, Primavera (RED) e ci sono novità anche per le versione elettriche, con la nuova Vespa in grado di raggiungere i 70 km/h, , che affianca la versione originale da 45 km/h.