Con Issimo la Fantic propone il ciclomotore 4.0

Con Issimo la Fantic Motor si conferma azienda attenta alle esigenze dei giovani, proponendo una due ruote con motore elettrico dalle caratteristiche intermedie tra la moto e la bici a pedalata assistita che rappresenta il primo esempio di ciclomotore 4.0. Unico nel suo genere, si pone come un'alternativa a mezzi pubblici e auto per muoversi in città e dintorni, nel comfort e nella sicurezza, rispettando l'ambiente. Divertente e facile da guidare è proposto in una variante Urban più adatta al rigore cittadino e in una Fun più sbarazzina. In quest'ultima veste, contraddistinta dal codino sportivo più corto, si può impegnare in sicurezza anche su sterrati leggeri, grazie alle ruote tassellate, che assicurano maggior grip rispetto a quelle standard. Design ricercato, ruote 'fat', telaio a traliccio a vista, forcella ammortizzata, sempre in alluminio, con un'escursione di 80 mm sono alcuni degli elementi distintivi di Issimo che sulla bilancia fa segnare 30 kg. Il cambio epicicloidale Shimano Nexus a 5 velocità è studiato specificamente per le e-bike. Inserito nel mozzo posteriore, non richiede manutenzioni particolari e assicura la massima fluidità di utilizzo, come emerso in un breve test milanese, agendo nella sostanza come un variatore automatico. Il motore elettrico ha una potenza massima di 250 Watt, 36 Volt e una coppia di 80 Nm: è collocato vicino al baricentro di ISSIMO, per una distribuzione dei pesi ideale e una grande stabilità del mezzo in curva. La batteria a ioni di litio da 630 Wh, con un'autonomia dai 70 ai 120 km, consente di percorrere anche lunghe distanze senza rischiare di rimanere senza energia.



La frenata è potente, modulare e sicura, grazie ai freni a disco idraulici da 180 mm di diametro, sia all'anteriore, sia al posteriore. In merito allo spirito e alle aspettative riposte in questo nuovo prodotto, Mariano Roman, amministratore delegato e socio di Fantic Motor, nel corso della presentazione avvenuta alla Tree House dell'Unicredit Tower, spiega: "Proponiamo un veicolo per la mobilità urbana che risponda al concetto di sicurezza, di esperienza di guida e di design. Tutte le scelte sono state fatte in quest'ottica, in questa direzione. Abbiamo lavorato su tecnologie importanti come la presso-fusione in lega di alluminio ad alto resistenziale, con relativi brevetti. Abbiamo scelto le ruote da 20 pollici tipo 'fat' per avere l'assoluta sicurezza nelle scie dei tram. La batteria è nostra e permette di fare in certe condizioni un centinaio di chilometri. E poi, se si esaurisce, ci sono sempre i pedali e, nel caso, Issimo si utilizza come una normale bici. Insomma, questo nuovo mezzo insomma, il concetto di ciclomotore 4.0: elettrico e pedalabile.



Viene proposto con due livelli di velocità: con la versione a 45 km/h, da guidare con il patentino e che può essere acquistata con agevolazione del 30% in caso di rottamazione, andiamo in direzione completa del ciclomotore, nella 25 km/h siamo nel mondo della bicicletta a pedalata assistita. Obiettivi? Pensiamo di produrne 10.000 all'anno". Issimo sarà in vendita dal 15 di ottobre con un listino che parte da 2.990 euro.