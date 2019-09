Askoll, ecco eS2 e eS3: scooter elettrici sempre connessi

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Sempre connessi, anche in viaggio, con la gamma EVOlution di Askoll, due scooter elettrici dalle forme semplici e leggere che si combinano con una tecnologia e un design 100% Made in Italy, dotati di display digitale con modulo connettività e comunicazione bluetooth con app dedicata.



eS2 EVOlution ed eS3 EVOlution propongono novità sia a livello funzionale che tecnologico e confermano le prestazioni dei predecessori eS2 ed eS3. Dal punto di vista del design, gli scooter EVOlution si differenziano per la livrea GreyEVO dal look urban chic con dettagli di colore a contrasto - blu elettrico per il modello eS2 EVOlution e giallo fluo per eS3 EVOlution -, per il display digitale e per il cupolino fumé di serie per entrambe le versioni. Grazie alla sella biposto, allungata rispetto ai modelli precedenti, i nuovi scooter promettono una maggiore abitabilità e comfort anche in due. La serie EVOlution si distingue anche per il doppio freno a disco presente su entrambe le versioni, per una potenza di frenata straordinaria. Inoltre eS2 EVOlution è dotato di motore elettrico brushless ad alta efficienza energetica, con una potenza di 2.2 kW, coppia da 130 Nm alla ruota ed è alimentato da due pacchi batteria agli ioni di litio con una capacità complessiva di 2,1 kWh e 7,6 kg di peso. Raggiunge una velocità massima di 45 km/h e ha un'autonomia fino a 71 km. Maggiori le performance di eS3 EVOlution che raggiunge una velocità massima di 66 km/h e garantisce un'autonomia fino a 96 km. Il motore elettrico brushless Askoll ad alta efficienza energetica è alimentato da due pacchi batteria agli ioni di litio con una capacità complessiva di 2,8 kWh e 8,1 kg di peso per pacco batteria. L'impianto frenante con sistema CBS garantisce la massima sicurezza, in qualsiasi condizione di utilizzo. Le sospensioni, idraulica telescopica sull'anteriore e a mono-ammortizzatore sul posteriore, e le grandi ruote permettono ai due scooter di adattarsi anche ai percorsi più difficili. I pneumatici sono a doppia mescola per garantire maggiore aderenza in curva e scorrevolezza in viaggio. Gli scooter EVOlution si arricchiscono inoltre di sistema connect: interfaccia semplice e facilità d'utilizzo caratterizzano l'Askoll Smart Drive, l'app disponibile per smartphone Android e iOS, che permette di seguire ogni viaggio in sella agli scooter EVOlution. Scaricando l'app è possibile tenere sotto controllo lo stato del veicolo, dal chilometraggio alla durata della batteria fino alla velocità media e ai percorsi effettuati, e il risparmio sia in termini di CO2 che economico. È anche possibile ricevere notifiche sulle manutenzioni e, attraverso l'area assistenza, ricevere suggerimenti per la risoluzione di problematiche legate al mezzo e la mappa dei centri assistenza più vicini. Come tutti gli scooter Askoll, gli EVOlution sono maneggevoli e pratici anche quando devono essere ricaricati, grazie alle batterie estraibili che possono essere collegate ad una qualsiasi presa elettrica e si ricaricano in circa 3 ore per ogni kWh. I nuovi Askoll EVOlution sono in vendita al prezzo di 3.490 euro per il modello eS2 e 3.990 euro per il più potente eS3. (ANSA).