Suzuki, a settembre nuove opportunità per avere una GSX-S750

Nuove opportunità per gli appassionati delle due ruote arrivano da casa Suzuki per entrare nel mondo delle settemmezzo a quattro cilindri. Fino al prossimo 30 settembre - informa un comunicato - grazie anche al contributo dei concessionari che aderiscono all'iniziativa, la GSX-S750 standard potrà essere acquistata a 7.990 Euro franco concessionario anziché a 8.690 Euro, come indicato sul listino ufficiale. La riduzione di 700 Euro anche sull'allestimento sportivo Yugen Carbon, il cui prezzo fino a fine mese è dunque di 8.390 Euro f.c., e sugli esemplari depotenziati, che sono dedicati ai titolari di patente A2 e sono venduti sempre allo stesso prezzo di quelli full power.



L'offerta si completa con le varianti Z delle varie versioni, la cui colorazione opaca Nero Mat comporta una maggiorazione di 100 Euro. Varie inoltre le possibilità di finanziamento proposte dalla casa di Hamamatsu.



Alla categoria 750 appartengono modelli che hanno segnato intere epoche. Tante le settemmezzo Suzuki che hanno scritto pagine epiche, dalla GT 750 degli Anni '70 alle GSX che si affermarono nel decennio successivo. La principale protagonista dell'epopea delle 750 è però la Suzuki GSX-R750 del 1985, che rivoluzionò l'universo delle sportive e fu capostipite di una serie di modelli capaci di dettare a lungo legge sulle piste di tutto il mondo. Oggi la GSX-S750 raccoglie quell'eredità, catturando l'attenzione con la sua sagoma e il disegno slanciato, che la fanno sembrare proiettata in avanti anche quando è ferma e il suo codino si contrappone al compatto serbatoio. Le sovrastrutture mettono in evidenza il motore, il telaio e la componentistica.



Il motore a quattro cilindri è un'evoluzione stradale di quello della GSX-R750 del 2005 e sancisce un legame con il mondo delle competizioni. Omologato Euro 4, ha una potenza massima di 84 kW (114 cv), che diventano 35 nella versione depotenziata A2.



La GSX-S750 impressiona per la prontezza con cui risponde a ogni rotazione dell'acceleratore e vanta consumi sempre contenuti, con una percorrenza media di 20,4 km/l nel ciclo WMTC. Attorno a questo motore compatto gli ingegneri Suzuki hanno creato un telaio leggero e robusto. La ciclistica è completata da un monoammortizzatore regolabile e da una forcella KYB a steli rovesciati da 41 mm. Ad essa sono fissate pinze freno Nissin, che agiscono su dischi flottanti a margherita da 310 mm sotto il controllo dell'ABS.



La dotazione standard include il controllo elettronico della trazione regolabile e disattivabile e due particolari dispositivi: il Suzuki Easy Start System e il Low RPM Assist. Il primo consente di avviare il motore sfiorando semplicemente il pulsante di start e il secondo stabilizza il regime al rilascio della frizione in partenza e quando si viaggia al minimo.



Al vertice della gamma c'è poi la GSX-S750 Yugen Carbon, che si potrebbe definire una raffinata special di serie. Questo allestimento assicura tra l'altro un ulteriore vantaggio cliente di oltre 780 Euro, dato che è proposto con un sovrapprezzo di 400 Euro nonostante il valore degli accessori che monta superi i 1.080 Euro. Il principale elemento distintivo della Yugen Carbon è il silenziatore omologato in carbonio SC-Project SC1-R, che con i suoi 2,16 kg garantisce un sensibile risparmio di peso e dona un suono deciso a tutti i regimi. La copertura per la sella del passeggero e il cupolino fumé arrivano invece dal catalogo degli accessori originali, che lascia spazio a ulteriori possibilità di personalizzazione, grazie per esempio a numerosi componenti in carbonio.