Raddoppiato il successo per la Ducati Summer School

Grande successo per l'edizione 2019 della Ducati Summer School. Quest'anno sono stati 50 gli studenti provenienti da tutta Italia che hanno approfondito temi tecnici legati ai motori nel laboratorio 'Fisica in Moto' della Fondazione Ducati.



Due le due sessioni settimanali previste, organizzate con la consulenza della Libera Università di Bolzano. L'appuntamento, raddoppiato rispetto allo scorso anno, ha permesso ogni settimana a 25 ragazzi e ragazze di varie scuole superiori di secondo grado (classi quarta e quinta) di dedicarsi alla ricerca scientifica in team, creando e sperimentando un loro progetto di studio, sotto la conduzione dei tutor didattici del laboratorio.



Inoltre, gli ingegneri Ducati e Ducati Corse, durante seminari ad hoc, hanno raccontato le proprie esperienze nel mondo del lavoro, della ricerca accademica e, naturalmente, a bordo pista.



Da Borgo Panigale sottolineano come la decisione di aumentare l'offerta del corso sia stata legata all'alto numero di domande pervenute. Da ricordare che il laboratorio estivo di Fondazione Ducati rientra nel programma per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Gli studenti, quindi, che con il loro progetto hanno vinto il concorso interno alla Summer School saranno premiati dai propri istituti scolastici con incentivi erogati direttamente dal MIUR. Per gli allievi più meritevoli sono previsti borse di studio, viaggi d'istruzione o ammissione a tirocini formativi.