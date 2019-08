Triumph, due nuovi 'razzi' con Rocket 3 R e Rocket 3 GT

Arrivano due nuove versioni per la Rocket, il mito roadster targato Triumph. A 15 anni dalla sua presentazione, la nuova Rocket 3 si presenta in due varianti.



Una con coppia, controllo, comfort e guida coinvolgente, che ne fanno la roadster muscolosa; l'altra, la versione GT, costruita per andare più lontano, con più comfort e una posizione di guida rilassata, e un carattere touring più marcato.



Entrambe le moto, spiega un comunicato, sono forti del nuovo tre cilindri 2.500 cc, che aumenta di cilindrata rispetto al suo predecessore: 165 CV a 6.000 giri al minuto, ovvero l'11% più rispetto alla precedente versione. Con più potenza dai bassi regimi, a partire da 3.500 giri/min, e lungo tutta la curva d'erogazione fino al limitatore a 7.000 giri/min. E la coppia con un picco di 221 Nm a 4.000 giri/min, con una risposta del gas sempre pronta.



Il motore beneficia di interventi mirati per la riduzione delle masse tra cui un nuovo carter, un nuovo sistema di lubrificazione a carter a secco - che incorpora il serbatoio dell'olio all'interno della coppa motore - e contralberi, per una riduzione di peso di oltre 18 kg rispetto al passato.



Ingegnerizzati per ottenere il miglior flusso possibile, i collettori idroformati partono dalla testa del motore, passano nel catalizzatore e sfociano nel silenziatore a tre uscite (una a sinistra e due a destra).



Per migliorare il comfort del pilota e aumentare il livello di controllo delle prestazioni, Rocket 3 è dotata di una frizione a coppia assistita che permette - tra le altre cose - di guidare per lunghi periodi senza sforzi alla leva. Il cambio elicoidale a sei rapporti è stato pensato per garantire più fluidità, leggerezza e precisione rispetto a quelli ottenibili con un cambio normale. Un sistema di raffreddamento a liquido permette performance migliori ed una guida più efficiente. Di 40 kg più leggera rispetto alla generazione precedente, la moto è caratterizzata da dotazioni tecniche di livello, inclusi i freni monoblocco top di gamma Brembo Stylema e sospensioni regolabili Showa. E per migliorare l'esperienza di guida, scende in campo la seconda generazione della strumentazione TFT con blocchetti retroilluminati, cornering ABS e traction control, quattro modalità di guida (Road, Rain, Sport and Rider-personalizzabile), Hill Hold control, cruise control, accensione keyless e manopole riscaldate (standard sulla GT, accessorio sulla R). A caratterizzare lo stile, anche il doppio faro a led anteriore, cui si aggiungono i nuovi cerchi multirazze forgiati in alluminio. Finitura all-black per la Rocket 3, mentre la Rocket 3 GT si caratterizza per lavorazioni a macchina sia sul canale sia sulle razze. Entrambi i modelli Triumph montano di serie gli pneumatici Avon Cobra Chrome, con una larghezza al posteriore di 240mm. A contribuire alle linee pulite il forcellone monobraccio, con ammortizzatore disassato e finiture di pregio sul cardano, mentre il manubrio con cavi interni rinforza ulteriormente la sensazione di una moto possente: per il modello R un manubrio flat in stile roadster, per il modello GT un manubrio beach bar più orientato al turismo che ne migliora il comfort e le doti di guida.



Entrambe le versioni si caratterizzano per la forma scolpita della doppia sella, impreziosita da finiture in alluminio, da cui parte un'unica linea sinuosa che attraversa tutta la moto.



Il set-up è stato progettato per essere facilmente modificato portandolo da uno a due posti in pochi istanti, con l'aggiunta di un sellino più piccolo in optional per migliorare ulteriormente il look della configurazione monoposto. La sella della versione R è caratterizzata da un design roadster e un'altezza da terra di 773 mm, mentre la variante GT presenta una seduta più votata al turismo con un'altezza di 750 mm. E quest'ultima ha anche uno schienale con supporti in alluminio spazzolato.



La Rocket 3 offre una posizione di guida regolabile. Le pedane della 3 R hanno due regolazioni verticali tra cui scegliere, mentre la 3 GT offre comandi a pedale con tre regolazioni orizzontali. Non mancano ricercatezza di finiture e materiali tipica di Triumph: il serbatoio scolpito con cinghia in acciaio spazzolato, il tappo serbatoio Monza in alluminio, il coperchio air-box in alluminio, il tappo olio in alluminio, le alette lavorate sui carter, la copertura della testata e della camma, i paratacchi e i fondelli di scarico e i poggiapiedi pieghevoli con design a scomparsa. E poi la personalizzazione, con oltre cinquanta accessori originali.