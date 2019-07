Triumph porta a Silverstone la Daytona Moto2 limited edition

Ispirata alle competizioni, equipaggiata con un motore di 765 cc derivato da quello impiegato nelle gare di Moto2, la Triumph Daytona Moto2 765 Limited Edition farà il suo debutto davanti al grande pubblico di Silverstone il prossimo 23 agosto, in occasione dell'appuntamento con il Mondiale di motociclismo.



Nell'annunciarne l'arrivo della nuova Daytona, la Casa britannica ha diffuso un primo bozzetto, in cui si intravedono finiture in fibra di carbonio e soluzioni tipo racing. Il nuovo modello sarà costruito in due serie di 765 esemplari ciascuna, numero che sottolinea la cubatura del suo tre cilindri. Tutti saranno numerati. Una serie sarà destinata ai mercati europeo ed asiatico l'altra agli Stati Uniti e al Canada.



Come la due ruote vincitrice di numerosi campionati Supersport di cui riprende il nome, anche questa limited edition punta a colpire dritto il cuore degli appassionati del brand britannico. Anche per questo la proposta nata dalla partneship con il Campionato Mondiale FIM MotoGP, sarà mostrata in uno spettacolare giro di parata durante il weekend di gara delle prove iridate di Silverstone, con in sella due ex campioni del mondo. Nell'occasione saranno diffuse anche le specifiche tecniche.