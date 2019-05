I giovani in moto con Yamaha al RIDE 125 eXperience Day

Yamaha scende in pista partecipando alla giornata evento RIDE 125 eXperience Day, organizzata per sabato 8 giugno sulla pista di Arese centro di guida sicura ACI-Sara. Un evento, informa un comunicato, totalmente gratuito, che ha l'obiettivo di avvicinare i giovani (patentati e non) al mondo delle due ruote attraverso l'experience, l'educazione stradale, la sicurezza e l'importanza dell'abbigliamento tecnico e degli accessori.



In collaborazione con Yamaha Motortimes, Official Dealer Yamaha - ci sarà la possibilità di testare durante tutta la giornata la YZF-R125, la supersportiva 125 creata dalla Casa dei Tre Diapason e la Hyper Naked MT-125, esponente della filosofia Dark Side of Japan che trae ispirazione dalla scena underground giapponese.



Inoltre, grazie alla presenza della Junior Moto School anche i più piccoli potranno provare a salire in sella con con test ride gratuiti per bambini da 4 anni in su. Ovviamente tutti i minorenni, per provare le moto, dovranno essere necessariamente accompagnati dai genitori per la compilazione e la firma dello scarico di responsabilità.



Per tutti gli appassionati, in questi giorni e fino all'8 giugno sarà in esposizione al Centro di Arese la esclusiva YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP edizione 2019, ultimo omaggio all'autentico spirito del mondo Racing.