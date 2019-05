Con il Night pack cresce fascino Moto Guzzi V7 III Stone

Il fascino della Moto Guzzi V7 III Stone si arricchisce con l'arrivo in gamma della Night Pack, versione speciale che propone un mix fra la bellezza e la pulizia delle linee classiche di questa 'settemmezzo' e l'appeal aggiuntivo assicurato dall'adozione della più moderna tecnologia di illuminazione. La fanaleria a LED è, infatti, la principale novità di questa proposta che presenta numerose piccole novità stilistiche in grado di renderla originale e al passo con i tempi, senza stravolgerne il carattere. Tra questi da citare, innanzitutto, l'adozione del nuovo parafango posteriore, corto e stretto, che le conferisce un profilo più filante. I diodi a emissione di luce utilizzati per il proiettore anteriore, posizionato più in basso, per gli indicatori di direzione e per il fanale, garantiscono un elevato potere illuminante e permettono un'elevata riconoscibilità del modello nelle ore notturne. Altri elementi particolari sono il riposizionamento della strumentazione, la sella specifica, dei colore marrone, con il logo del brand ricamato in colore grigio, che presenta termosaldature, i vari particolari cromati e le grafiche lucide.



"Come la celebre V750 S3 del 1975 - sottolineano da Mandello del Lario -, V7 III Special propone la tipica fascia colorata sui fianchetti sottosella che richiama la banda orizzontale dello stesso colore sul serbatoio. Le eleganti ruote a raggi hanno i canali lucidati e i mozzi neri; la strumentazione è a doppio quadrante circolare, mentre è di serie il maniglione d'appiglio in acciaio cromato per il passeggero. Da sempre Moto Guzzi evolve la famiglia V7 III preservandone inalterati carattere e autenticità, valori unici destinati a durare nel tempo, come questo modello inimitabile che ha fatto la storia della moto".



Già ordinabile e visionabile presso la rete della Casa dell'Aquila, la Night Pack porta al debutto anche un nuovo ventaglio di colori che si affiancano al classico nero 'Ruvido', come il bronzo 'Levigato' e il blu 'Pungente'. La moto viene proposta a un prezzo di listino di 8.640 euro.