Dalle corse alla strada, ecco Yamaha YZF-R125 Monster Energy

Di carattere ne ha parecchio la versione 2019 della Yamaha YZF-R125 Monster Energy MotoGP Edition, gioiellino su due ruote che alla Casa dei Tre diapason definiscono ''la più grande delle 'piccole' supersportive''. Ispirata nella livrea e nella meccanica al mondo delle competizioni, l'ottavo di litro nipponica nasce come sintesi dell'esperienza accumulata nelle gare dal Costruttore asiatico che la indica come la sua ''supersportiva 125 più innovativa mai creata''.

Nel look ricorda le YZR-M1 di Valentino Rossi e Maverick Vinales. Nasce intorno a un telaio 'delatbox' estremamente rigido, adotta un forcellone in alluminio che è stato ridisegnato per questa proposta 2019 e che promette prestazioni più elevate e grande maneggevolezza. Monta un impianto frenante a dischi, con l'anteriore da 292 mm e da 220 mm al posteriore, dove spicca uno pneumatico extra large 140/70-17.

Il cuore della nuova model year è un 125 cc a 4 valvole raffreddato a liquido che è stato completamente rivisto rispetto al passato, così da garantire un'erogazione della potenza più ampia e una coppia più corposa. ''La tecnologia alla base del motore - sottolineano dalla Filiale - appartiene alla scienza del motociclismo, un sistema di attuazione variabile delle valvole (VVA) che ottimizza la fasatura dell'aspirazione in relazione ai giri del motore. Tradotto in prestazioni, il sistema VVA permette al pilota di sperimentare l'adrenalina pura offerta dalla coppia elevata e dall'accelerazione bruciante a bassi e medi regimi, e da prestazioni di tutto rispetto quando i giri del motore salgono''.

Altre caratteristiche da citare sono la frizione anti saltellamento, la forcella a steli rovesciati da 41 mm e la piastra di sterzo il stile GP, elementi ripresi dalle R-Series. E ancora, la strumentazione supersport ispirata alla YZR-M1 e il serbatoio da 11 litri dal design racing.

In vendita da maggio, la YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP edizione 2019 viene proposta a un prezzo di listino (franco concessionario) di 5.290 euro.