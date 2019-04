Yamaha Faster Sons XT Tribute a Roma per rivivere Anni 80

Yamaha Motor, con il supporto dei concessionari ufficiali, punta i riflettori su Roma e lancia la sfida per nominare il miglior bike builder della Capitale. Nasce infatti il primo casting Faster Sons XT Tribute per creare una moto special su base XSR700 e far rivivere lo stile unico degli anni '80. Il risultato finale dovrà essere di forte ispirazione off road: imprescindibili le ruote tassellate e il manubrio in stile "fuoristrada", i cerchi da 17" e il design della moto differente da quello della XT500.



Le opere selezionate saranno protagoniste dell'evento Faster Sons XT Tribute che si terrà il 9 maggio presso il Lanificio a Roma. Durante la serata la giuria d'eccezione Yamaha decreterà il vincitore.



Alla miglior officina custom Yamaha affiderà una XSR700 per la realizzazione del progetto selezionato e approvato. La special customizzata sarà esposta nelle più importanti fiere di settore sotto l'insegna della casa madre.



"I modelli Yamaha Faster Sons - spiega Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Italia - sono un'alchimia perfetta tra design senza tempo, look rétro e tecnologia di frontiera. Non appena furono presentati, i modelli XSR catturarono immediatamente l'attenzione dei più importanti bike builder europei e, negli ultimi anni, Yamaha ha collaborato a più di 60 progetti di "special", progetti attraverso i quali è stata in grado di esprimere la propria personalità. Siamo curiosi di scoprire come questa arte sia interpretata a Roma, dove il tema della customizzazione non è stato ancora valorizzato nel suo potenziale; grazie a questo progetto vogliamo dare libero sfogo alla voce e creatività dei customizzatori locali" .