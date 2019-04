Piaggio: Ape50, un weekend per celebrare i primi 50 anni

Un week end per celebrare i primi cinquant'anni del più piccolo dei veicoli commerciali Piaggio, l'Ape 50, che si presenta, ha spiegato Vincenzo Scardigno, vicepresidente della divisione veicoli commerciali Piaggio, "come un prodotto collaudato che vuole andare a caccia di una nuova gioventù offrendo un'opportunità per il mondo della logistica moderna". A Pontedera (Pisa) si svolgerà il raduno EuroApe 2019 con appassionati che arriveranno da tutta Europa e la presentazione dell'evento è anche l'occasione per Piaggio per fare il punto sulle strategie di mercato future.



"Ape - sottolinea Scardigno - è oggi protagonista, sia nella versione classic che in quella 50 cc, nel fenomeno in ascesa dello street food e dei servizi di urban delivery mentre cresce ancora la sua diffusione internazionale grazie al recente ingresso sul mercato della Cambogia, una delle economie più dinamiche del continente asiatico. Il tradizionale appuntamento con il raduno di Ape più grande d'Europa, domani e domenica nello stabilimento Piaggio, quest'anno coincide il cinquantesimo compleanno di Ape 50, il veicolo commerciale più piccolo e generoso al mondo, presente con successo sulle strade sin dal 1969, e per svelare i nuovi Ape Classic Furgone e Ape Calessino MY 2019". Il primo presenta una carrozzeria dal sapore vintage e grazie alla portata di 675 kg e al vano ampio e totalmente sfruttabile di 2 metri cubi, è in grado di rispondere all'esigenza di trasporto e consegna in ambito urbano ponendosi ai vertici della categoria a corto raggio. Il secondo, ispirato agli anni '50, è progettato per ospitare comodamente due passeggeri più il guidatore, è un veicolo originalissimo molto in voga per il trasporto turistico. La versione 2019 ha subito qualche modifica nella carrozzeria della zona posteriore, dove ora trovano posto gruppi ottici con linee più fresche e dinamiche e aggiunge la versione colorata Neptune Blue ai tradizionali Artic White e Western Red.