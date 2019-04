Ducati Diavel 1260 S, tutta la bellezza della tecnologia

Il 'gioiello' Diavel 1260, uno dei modelli di punta della gamma Ducati, non è solo una moto esclusiva ed emozionante dal punto di vista estetico (è stata premiata per il suo stile con il 'Red dot award') ma è anche un condensato di innovazione tecnologica. Con il recente arrivo sul mercato della rinnovata gamma della Diavel 1260 - che comprende anche la versione S - la sport naked di Borgo Panigale nella variante sportiva presenta sospensioni Ohlins completamente regolabili, sia all'anteriore sia al posteriore, un impianto frenante potenziato e ruote specifiche. Ducati Diavel è stata aggiornato nel telaio, che prevede l'ABS Cornering Bosch, il cambio Quick Shift up & down Evo DQS (per passaggi di marcia rapidi e senza utilizzo della frizione) e una gestione delle performance del motore più semplice. Non mancano il Ducati Traction Control che aiuta a scaricare a terra tutta la coppia e interviene solo quando la situazione è davvero pericolosa, così come avviene per il dispositivo anti impennata o l'ABS completato nei livelli 2 e 3 dalla utile funzione cornering che innalza il livello di sicurezza in condizioni di asfalto scivoloso. Riconoscibile per le colorazioni nera con telaio rosso o grigia con telaio grigio, la Diavel 1260 S monta il bicilindrico Testastretta DVT di 1.262 cc con variatore di fase, già apprezzato sulla XDiavel. Come per il modello standard, l'erogazione è stata rivista, la trasmissione finale è a catena, eroga 159 Cv a 9.500 giri e 129 Nm a 7.500 giri.