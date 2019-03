Stile sportivo e motore 300 cc per la naked Benelli 302S

Con la 302S la Benelli propone una naked per i giovani, dallo stile sportivo, con un bicilindrico di 300 cc da 38 Cv, che può essere guidata anche con patente A2.



Evoluzione del modello che sostituisce, assemblata intorno a un traliccio in tubi d'acciaio, la nuova due ruote della Casa del Leoncino presenta un design evoluto rispetto al passato, caratterizzato dal grande faro anteriore a LED. Un tocco di stile arriva anche dai cerchi in lega d'alluminio da 17" che calzano pneumatici Pirelli Angel 120/70 all'anteriore e 160/60 al posteriore.



Il motore con quattro valvole per cilindro e distribuzione a doppio albero a camme in testa, eroga il picco di potenza a 11.000 giri al minuto e sviluppa una coppia massima di 25,6 Nm a quota 9.750. La lubrificazione è a carter umido, il cambio a 6 velocità, la frizione a bagno d'olio.



Per quello che riguarda la ciclistica, all'anteriore la 302S prevede una forcella idraulica 'upside-down' con steli da 41 millimetri di diametro, al posteriore un forcellone oscillante con ammortizzatore laterale regolabile. L'impianto frenante è a dischi: davanti c'è un doppio flottante da 260 millimetri, dietro un flottante da 240 millimetri dietro. Dotata di serbatoio da 16 litri, l'ultima proposta del Costruttore di Pesaro viene offerta a 3.990 euro in due colorazioni, bianca con telaio rosso e nera con telaio rosso.