Suzuki Katana protagonista di installazione a Milano

La nuova Suzuki Katana sarà al centro di un'installazione nell'ambito della mostra-evento "Smart City: People, Technology & Materials", in corso fino al 14 aprile presso il Superstudio 13 a Milano, e che farà idealmente da ponte tra la Digital Week e la #design Week. Dal 9 al 14 aprile la presenza Suzuki raddoppierà, con una seconda installazione negli spazi del Materials Village.



La rassegna abbraccia idealmente la Digital Week, che si è chiusa ieri, e la Design Week (9-14 aprile) e ha come tema ispiratore una città del futuro, in cui la tecnologia migliora il vivere quotidiano ed è uno strumento di simbiosi ed empatia, in uno scenario di crescita e innovazione. La mostra vede la nuova Katana esposta nell'area che si sviluppa tra via Bugatti 9 e via Forcella 13, con un'installazione che enfatizza il legame tra la #moto e la gloriosa spada giapponese da cui prende il nome.