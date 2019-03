Nuovi store Tucano Urbano Milano-Genova

La società di abbigliamento e accessori per i motociclisti, Tucano Urbano, apre due punti vendita nel centro di due tra le città a più alta densità di scooteristi: Genova e Milano. Nel capoluogo ligure un nuovo store è stato inaugurato in piazza Dante. In quello lombardo nello spazio Annex della Rinascente.

"Queste due aperture - spiega Diego Sgorbati, ceo di Tucano Urbano - sono fondamentali per ribadire la nostra vicinanza a tutti gli utenti cittadini delle due ruote. Poter trovare i nostri prodotti nel centro di due metropoli così importanti è fondamentale per offrire un buon servizio ai nostri clienti e per sottolineare il carattere urbano del nostro marchio".