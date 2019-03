Moto, da Eni con i-Ride oli hi-tech anche per le Special

Con i-Ride Special la gamma 2019 di oli lubrificanti Eni con tecnologia Triple Tech si rivolge anche un agli utilizzatori di custom, bike che per le loro caratteristiche richiedono una cura e un'attenzione particolare.



Specifica per motori a quattro tempi, l'offerta i-Ride per moto e scooter della multinazionale petrolifera italiana punta a soddisfare tutte le necessità di chi guida una due ruote, dagli sportivi impegnati nelle gare di vario livello agli scooteristi che vogliono affrontare in serenità il traffico quotidiano del casa-ufficio. Oltre allo Special, il catalogo prevede altri quattro prodotti, studiati per differenti target: Racing, Street&Touring, Offroad e Scooter. Tutti sono distribuiti in esclusiva dalla Dell'Orto Spa di Seregno (MI) e tutti, appunto, sono accomunati dall'avanzata formula con tecnologia Eni Triple Tech che utilizza un particolare sistema di additivazione che "consente la produzione di lubrificanti ad alte prestazioni - spiegano i tecnici -, massima pulizia del motore e garanzia di protezione all'usura e all'ossidazione".



Per gli impieghi nelle corse i-Ride Racing è in grado di assicurare un'elevata affidabilità e protezione del propulsore in condizioni estreme, che sono poi quelle tipiche delle competizioni sportive. Con i-Ride Street&Touring è garantita la massima resa con utilizzi che spaziano dalle prolungate marce autostradali all'uso intermittente nel traffico urbano. Per i-Ride Offroad le indicazioni riguardano i gravosi impegni del fuoristrada: si tratta di un olio specificatamente studiato per garantire altissime prestazioni, resistente alle più forti sollecitazioni cui sono sottoposti normalmente i motori da moto nell'impiego lontano dall'asfalto. Infine i-Ride Scooter si adatta agli stress cui sono sottoposte le due ruote costrette ad affrontare quotidianamente il traffico cittadino più impegnativo ma che sono anche idonee all'utilizzo nelle aree extraurbane.