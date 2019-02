Benelli India lancia le prime due moto d'avventura

Due nuove moto Benelli alla conquista del mercato indiano: l'azienda di origine italiana leader mondiale delle moto di alta gamma, rilevata dal 2005 dal gruppo cinese Qianjiang, lancia da oggi i due primi modelli di moto d'avventura, il TRK502 e il TRK 502X. I prezzi a catalogo e negli negli showroom saranno rispettivamente di 500mila rupie (6250 euro) e 540mila (6750 euro). Le prenotazioni online sono aperte sul sito web dell'azienda a fronte di un anticipo di 10mila rupie (125 euro).



La casa motociclistica è attiva sul mercato indiano attraverso la Benelli India, frutto di una partnership commerciale con il Mahavir Group: Vikas Jhabak, direttore generale dell'azienda, ha dichiarato ieri al quotidiano The Hindu che la gamma delle TRK rappresenta solo l'inizio dell'offerta di moto sportive d'eccellenza: "Nel corso del 2019 porteremo in India vari altri eccitanti modelli". Lo scorso agosto, Benelli India aveva annunciato l'apertura di due stabilimenti produttivi nello stato del Telangana, nel centro dell'India, uno solo per l'assemblaggio, l'altro con l'intero ciclo produttivo.(ANSA).