Moto E: prima gara a maggio in Gp Spagna

La prima gara della Coppa del Mondo FIM Enel MotoE si svolgerà a maggio nel corso del Gran Premio Red Bull di Spagna. Ma prima della bagarre in pista, l'agenda della quarta classe del MotoGP è fitta di appuntamenti. A Barcellona si è svolto un incontro nel quale gli organizzatori della competizione hanno avuto modo di pianificare nel dettaglio la stagione d'esordio. Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna, è stato il primo ad introdurre la tavola rotonda descrivendo nel dettaglio l'impegno di Dorna nella Coppa. La massima carica del MotoGP ha enfatizzato il ruolo di ciascuna delle squadre coinvolte e gli obiettivi della competizione, definendone gli standard. "L'obiettivo è sviluppare questa Coppa insieme a tutti i partner e farla crescere il più possibile. Non solo, vogliamo avere gare combattute e spettacolari; questa è l'idea, speriamo che siate tutti felici di fare parte di questa nuova classe".

Appuntamento con la MotoE, dal 13 al 15 marzo, per i test a Jerez.