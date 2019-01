Ducati: iniziata produzione Diavel 1260

È cominciata a Borgo Panigale la produzione del nuovo Ducati Diavel 1260: la prima moto è scesa oggi dalla linea e, come vuole la tradizione, è stata accolta da tutta la fabbrica con brindisi e discorso ufficiale dell'amministratore delegato, Claudio Domenicali, e di Silvano Fini, direttore di produzione. Il successo ottenuto dalla nuova 'power cruiser', a partire dal debutto ufficiale ad Eicma2018, conferma l'interesse e l'attesa per questa moto, che fin dal lancio ad Eicma2010 ha stupito per la personalità, il design e il comportamento stradale da sport naked.

Il Diavel 1260, seconda generazione di questa moto, è più aggressivo nelle forme, più performante, divertente da guidare nel misto e anche più confortevole, sia per il pilota che per il passeggero. L'anima da sport naked viene amplificata grazie al motore Testastretta DVT 1262, che permette accelerazioni brucianti e al tempo stesso offre una regolarità ai bassi regimi ideale per un uso quotidiano oppure turistico. La ciclistica aggiornata la rende agile, mentre la dotazione tecnica ed elettronica di alto livello permette frenate da supersportiva in grande sicurezza grazie all'Abs Cornering Bosch e una facile gestione delle performance del motore. Il tutto con un elevato livello di comfort per pilota e passeggero grazie alla posizione di guida con il busto rialzato e alla grande sella imbottita, ma anche grazie allo pneumatico posteriore da 240 mm di larghezza per 17 pollici di diametro. Il Diavel 1260 è disponibile anche nella più sportiva versione 'S', caratterizzato dalle sospensioni Öhlins, ruote dedicate, un impianto frenante ancora più performante, oltre al 'Ducati Quick Shift up & down Evo' di serie.

Da metà febbraio la moto sarà disponibile nei concessionari Ducati: il Diavel 1260 è disponibile nel colore Sandstone Grey a 19.990 euro franco concessionario, mentre il Diavel 1260 S è in vendita nei colori Sandstone Grey o Thrilling Black & Dark Stealth, a 22.990 euro franco concessionario.