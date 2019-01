Torna Motor Bike Expo, dal 17 al 20 gennaio in Fiera Verona

Da giovedì 17 a domenica 20 gennaio a Veronafiere si rinnova l'appuntamento con Motor Bike Expo. Per l'undicesimo anno consecutivo il Salone internazionale della moto torna nella città scaligera partendo dai numeri record dell'edizione del decennale. Nel 2018 i visitatori furono 167mila e 700 gli espositori, provenienti da tutto il mondo, distribuiti in sette padiglioni, per un totale di quasi 80mila metri quadrati di esposizione al coperto, oltre a 21mila metri quadrati di aree esterne dedicati a show ed esibizioni che animarono i quattro giorni di apertura. "Dopo il test positivo del 2018 - ha detto il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese - è confermata l'articolazione su quattro giornate, aumentano le aree coperte: quest'anno si aggiunge una che accoglierà due piste per esibizioni e prove".

Il Salone si rivolge soprattutto agli appassionati 'puri', con un'attenzione in particolare agli atelier artigianali. Le sfide fra i customizzatori e i loro pezzi unici sono da sempre il 'sale' del Motor Bike Show. Saranno i contest, i bike show e i premi assegnati da giurie di professionisti e addetti ai lavori a definire l'olimpo delle moto speciali. E per il secondo anno sarà l'Mbe Award, il premio organizzato e assegnato dagli organizzatori, a incoronare la 'regina' della manifestazione. Si confermano anche i due bike show Top 20 di Lowride e Il Ferro dell'Anno. Poi l'Fxr Dyna Show, che coglie una tendenza custom di grande successo negli Stati Uniti; il Metzeler Contest, riservato alle special esposte a Veronafiere gommate dal marchio dell'elefantino. Il Magazine Award sarà assegnato da una giuria formata da selezionati giornalisti del settore invitati a Verona e provenienti da tutto il mondo. Anche la moda si affaccia a Motor Bike Expo. In programma inoltre tre gala d'eccezione. Spicca la storia della 'Imperiale', una special per Genova costruita dall'officina Cmc Motorcycle di Milano, con il patrocinio di Moto Guzzi e il supporto di diversi marchi di accessori e abbigliamento del mondo moto italiano. Questa cafe racer con carrozzeria tutta di alluminio sarà messa all'asta e i proventi andranno a sostegno dei cittadini genovesi coinvolti dal crollo del Ponte Morandi. La moto sarà presentata al pubblico venerdì 18 alle ore 10.