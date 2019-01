Benelli svela naked 752S al Motor Bike Expo di Verona

Con la presentazione della naked 752S e di altre cinque novità la Benelli punta al ruolo di coprotagonista al Motor Bike Expo di Verona. All'undicesima edizione della rassegna scaligera dedicata alle due ruote, in programma dal 17 al 20 gennaio, la Casa marchigiana porterà oltre alla sua attesissima naked anche altre interessanti proposte, tutte pronte a sbarcare sul mercato nel corso del 2019. Con la 752S che segna il rilancio in grande stile del brand nel segmento delle medio-grandi, allo stand 15 AD del Padiglione 6 della fiera saranno esposte l'inedita urban cruiser 502C, l'Imperiale 400, nuova generazione di un tipo di moto legato alla storia del Costruttore, e le "piccole" TRK 251, Leoncino 250 e nuova 302S, quest'ultima pronta a sbarcare nelle concessionarie a partire dal prossimo febbraio. Da Pesaro sottolineano come "Insieme alle sei novità, al Motor Bike Expo si potranno ammirare anche i modelli attualmente presenti in gamma, tra cui le best-seller TRK 502 e TRK 502 X, Leoncino e Leoncino Trail e le naked BN 125 e Tornado Naked T 125". Da citare che per tutta la durata della manifestazione e sino al 31 gennaio, la 302R sarà proposta in promozione con uno sconto di mille euro che ne abbassa il prezzo dagli ufficiali 4.990 euro sino a 3.990 euro.