Ducati rinnova Service Warm Up con sconti su manutenzione

Con Ducati Service Warm Up la Casa di Borgo Panigale ripropone l'apprezzata campagna di 'check-up' promossa in vista della primavera. Destinata ai propri clienti, possessori di moto immatricolate a partire dal primo gennaio 2006, l'iniziativa quest'anno prevede una riduzione del 20% dei costi di un gran numero di pezzi di ricambio, utilizzati sia per i servizi di manutenzione ordinaria sia per quelli di straordinaria, a patto che siano effettuati tra l'8 gennaio e l'8 febbraio. Contestualmente è incluso l'omaggio di un anno di assistenza stradale in tutta Europa, grazie alla collaborazione con Aci-Global. Nel dettaglio, lo sconto per gli interventi programmati riguarda filtro olio, filtro aria, candele, cinghie di distribuzione, olio forcella, olio freni. Per quelli straordinari interessa pastiglie freno, dischi freno, kit trasmissione finale, paraoli forcella e serie dischi frizione. "L'iniziativa - sottolineano dall'azienda emiliana - è promossa con il supporto della rete di assistenza Ducati, attraverso i Service e i Point aderenti, ed è soggetta a quantità limitata per quanto riguarda l'attivazione dell'assistenza stradale". Sul sito ufficiale www.ducati.it è possibile consultare l'elenco completo delle officine del brand che aderiscono alla campagna.