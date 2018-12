Da Yamaha ‘limited' YZF-R1 GYTR 20th Anniversary

Grafica ispirata alla quarta vittoria consecutiva della 8 ore di Suzuka e una tiratura limitata a soli 20 esemplari fanno della Yamaha YZF-R1 GYTR 20th Anniversary un vero oggetto del desiderio per gli amanti delle moto racing del Costruttore di Iwata.



Già ordinabile presso la rete italiana, in consegna da marzo 2019, l'esclusiva realizzazione celebra i quattro lustri di un modello che ha segnato una svolta nelle competizioni delle superbike e nella produzione di serie della Casa dei Tre diapason per quello che riguarda due ruote ad alte prestazioni.



Offerta in configurazione "pronto corsa", ogni esemplare di questa "limited" da oltre 200 Cv e dal forte fascino viene assemblato a mano dallo Yamaha Racing Team che effettuerà anche le verifiche al banco e il primo cambio olio. Come la R1 'standard', adotta sospensioni elettroniche Racing (ERS) che regolano automaticamente l'ammortizzazione e dispone di sistema di controllo dell'impennata (LIF), per consentire accelerazioni più decise. Chi l'acquisterà sarà invitato a partecipare all'esclusivo Yamaha Racing Experience, in programma nella primavera del 2019, durante il quale potrà saggiare al limite le performance di questa belva e con il supporto di un team di tecnici specializzati potrà effettuare una sessione di messa a punto personalizzata.



Dalla Filiale chiariscono: "La YZF-R1 GYTR 20° Anniversario è una moto nata per essere guidata solo in pista e non può essere omologata per l'utilizzo su strada ed è equipaggiata con una serie di accessori GYTR - Genuine Yamaha Technology Racing, oltre ad altri componenti che ne esaltano le prestazioni. Ogni unità sfoggia il numero dell'edizione limitata sulla piastra di sterzo superiore ed è accompagnata da un certificato di autenticità".