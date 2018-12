Moto: T.ur official partner Transitalia Marathon 2019

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - T.ur, il nuovo brand di Tucano Urbano dedicato all'adventouring, sarà official partner del Transitalia Marathon 2019 manifestazione motociclistica in programma dal 24 al 28 settembre su di un percorso interamente navigato su strada e fuoristrada. Un evento internazionale ad alto tasso di emozioni, con una forte identità rally e un notevole spirito d'avventura. Lo comunica, in una nota, l'azienda.



"Il Transitalia Marathon - spiega Diego Sgorbati, ceo di Tucano Urbano - rappresenta un'eccellenza mondiale dell' adventouring per il livello dei percorsi, dell'organizzazione e degli straordinari territori che attraversa. Un evento creato da appassionati per appassionati". L'intero staff della Transitalia Marathon utilizzerà prima e durante l'evento la J-Two, la più sportiva delle giacche T.ur è realizzata con un sistema di protezione modulare a tre livelli. (ANSA).