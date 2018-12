Dall'Eicma alla strada, ecco nuova BMW R 1250 GS Adventure

Dopo la presentazione dello scorso inizio novembre, al Salone del ciclo e motociclo di Milano (Eicma), è pronta a sbarcare nelle concessionarie italiane la rinnovata BMW R 1250 GS Adventure, con un listino che dal primo gennaio prevede un unica proposta, a 19.650 euro.



La principale novità è celata sotto la carena. E' infatti equipaggiata con una versione potenziata del motore boxer, incrementato nella cilindrata da 1.170 a 1.254 cc, dotato di iniezione elettronica, tecnologia a quattro valvole con regolazione di alzata e fasatura variabile shiftcam, catena dentata, abbinato a un catalizzatore con sonda Lambda, per consumi ed emissioni inferiori, e una silenziosità di funzionamento e una fluidità di marcia ottimizzate. Eroga 136 Cv a 7.750 giri e 143 Nm di coppia massima 6.250 giri, rispettivamente 11 Cv e 18 Nm in più rispetto all'unità montata in passato.



La BMW R 125 GS Adventure è proposta in due colorazioni base e due "Style" in opzione, sfoggia un cupolino riprogettato e nuovi dettagli estetici e funzionali come una differente presa d'aria, il rivestimento dei fianchetti del radiatore dal look galvanizzato, il supporto del serbatoio e le barre di protezione del motore adattati al design del telaio, inedite componenti come lo sportello del vano portaoggetti nero ruvido con impresso il logo del modello. Le sospensioni a regolazione elettronica prevedono il sistema Dynamic ESA Next Generation, con compensazione completamente automatica dell'assetto. L'equipaggiamento di dispositivi elettronici di serie prevede la disponibilità di due modalità di guida, ASC e Hill Start Control di serie. A richiesta si può aggiungere la "Modalità di guida Pro", il controllo dinamico della trazione DTC, ABS Pro, hill start control Pro e l'assistente dinamico di frenata DBC.(ANSA).