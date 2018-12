Tornano i corsi di guida della Suzuki V-Storm Academy

Sulla scia del successo di adesioni riscontrate quest'anno anno, Suzuki ha deciso di riproporre anche per il 2019 i corsi di guida su sterrato e in fuoristrada della V-Storm Academy. Il via alle iscrizioni è già stato dato presso la rete dei concessionari italiani della Casa di Hamamatsu, giusto in tempo per offrire ai propri clienti un'opportunità di regalo natalizio fuori dai soliti schemi. Il programma prevede quattordici eventi, tra il 6 aprile e il 22 settembre 2019. A partire dal prossimo 18 gennaio sarà possibile inoltrare le iscrizioni anche online. Alle collaudate cinque proposte di 'livello base' di tecnica off-road, della durata di un giorno, in questa seconda edizione se ne aggiungono altre cinque di 'avanzato', sempre di un giorno, e quattro di 'Adven-Tour', veri e propri viaggi di un weekend in cui è possibile mettere alla prova la propria tecnica di conduzione, in compagnia di altri centauri e sotto la supervisione degli istruttori della scuola.



Coordinata come lo scorso anno da Davide Degli Esposti, pluricampione di motocross e istruttore Federale FMI, la V-Storm Academy avrà come nuova base per il 2019 il Castello di Luzzano, a Rovescala, in provincia di Pavia. Si tratta di una struttura suggestiva, che offre la possibilità di una piacevole sistemazione anche per gli eventuali accompagnatori degli iscritti che non intendessero andare in moto.



Il corso base, che ha un costo di 330 euro, è "perfetto per avvicinarsi all'off-road a bordo delle versatili V-Storm della scuola", sottolineano dalla Academy. Quello avanzato, venduto sempre a 330 euro o in pacchetto con il primo a 600 euro complessivi, "si rivolge, invece, a utenti già più smaliziati ma desiderosi di acquisire una maggior padronanza della moto". Per entrambe le soluzioni la giornata tipo prevede varie sessioni di teoria alternate alla pratica e vi è la possibilità di ripetere alcuni percorsi alla guida di un modello da cross nato per le competizioni, la Suzuki RM-Z250.



La formula Adven-Tour (300 euro con moto propria, 450 con moto a noleggio), della durata di due giorni, prevede invece differenti percorsi "che alternano parti su strada e altre off-road, tra la Pianura Padana e l'Appennino Settentrionale".(ANSA).