Toninelli,moto elettriche autostrada, incentivi rottamazione

Moto elettriche di adeguata potenza in autostrada, incentivi alla rottamazione, guardrail specifici per la tutela dei motociclisti: non ci sono solo le auto ma anche le moto sotto i riflettori del Governo. A confermarlo, in un'intervista rilasciata al mensile Dueruote, è lo stesso ministro dei Trasporti Danilo Toninelli.



"La riforma del Codice della strada è tra le nostre priorità.



Il Parlamento sta esaminando una proposta di legge della maggioranza che prevede la possibilità di far circolare in autostrada le moto elettriche di potenza superiore a 11 kW che possono dunque essere guidate solo da maggiorenni", ha spiegato il ministro che sempre sul tema, a proposito della possibilità di permettere la circolazione in autostrada anche ai mezzi con motore da 125 cc come avviene in tutti i Paesi europei, ha precisato che "l'ipotesi potrebbe essere presa in considerazione".



Toninelli ha anche annunciato che il ministero "si sta attivando "per accelerare l'adozione del decreto per disciplinare il montaggio" dei nuovi guardrail salva motociclisti, normativa che pur essendo già pronta si trova ferma alla firma del ministro. Infine sono previste novità riguardo agli incentivi alla rottamazione: così come per le auto, il ministro ha confermato l'intenzione del Governo di estendere le agevolazioni per la rottamazione in favore di modelli elettrici anche per moto e scooter. (ANSA).