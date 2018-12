Dal Giappone custom BMW nata intorno a nuovo motore boxer

ROMA - Sviluppata su commessa di BMW Motorrad, partendo dal nuovo motore di grossa cilindrata della Casa dell'Elica di cui nei prossimi mesi saranno diffusi i dettagli tecnici, la custom R18 Departed dello specialista nipponico Works Zon ha catalizzato le attenzioni dei visitatori della 27esima edizione dello Yokohama Hot Road Custom Show 2018. Sospeso all'interno di una struttura minimalista, il boxer tedesco destinato a equipaggiare una cruiser del brand, risalta nella sua lucentezza come elemento più appariscente dell'originale creazione di Yuichi Yoshizawa e Yoshikazu Ueda, noti nell'ambiente per le loro realizzazioni fuori dal comune e invitati regolarmente a manifestazioni di rilevanza per il settore, come il "Mama Tried Show" di Milwaukee, il "The Hand Built Motorcycle Show" di Austin e il "Brooklyn Invitational" di New York. Nel presentare la moto, Yuichi Yoshizawa ha detto: "E' stato un grande onore e una vera sfida costruire una moto partendo dal prototipo di un nuovo motore boxer così spettacolare, per uno dei Costruttori più attenti alle tradizioni".



Vincitrice del premio 'Best in show' della rassegna di Yokohama, che è stata aperta per un solo giorno ed è stata visitata da oltre 15mila persone, la "Departed" sfoggia una silhouette bassa che ricorda le moto di Ernst Henne, progettate per battere i record di velocità negli anni Venti e Trenta. La sua forma allungata appare sottolineata dalla scelta di adottare un'enorme ruota da 26" al posteriore e una generosa da 21" all'anteriore, entrambe realizzate in lega di alluminio. Lo stesso materiale leggero è stato impiegato per la forcella mentre per il braccio posteriore sono stati scelti tubi d'acciaio. Della lamiera lavorata artigianalmente è stata, infine, usata per serbatoio, anteriore e sella.