Ducati, Brembo e MIVV premiati per stand più belli di Eicma

Gli stand delle aziende italiane Ducati, Brembo e MIVV sono stati premiati come i più belli della 76esima Esposizione internazionale del ciclo, motociclo e accessori (Eicma), nel corso della prima edizione di Eicmaland, evento celebrativo organizzato presso la discoteca meneghina Alcatraz. Musica dal vivo e tanto divertimento, hanno fatto da contorno alla proclamazione dei vincitori in quella che può essere definita la grande festa di chiusura del salone meneghino, e a cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Eicma, Andrea Dell'Orto, e Pier Francesco Caliari, direttore generale di Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori. Con loro, tanti operatori del settore, giornalisti e alcuni personaggi dello spettacolo, che in attesa dell'assegnazione dei riconoscimenti sono stati intrattenuti dalle musiche mixate dai dj set di Street Clerks, Djette e Molella. Il maxi party ha concluso anche la settimana di Ridemood, il palinsesto di manifestazioni dedicate alle due ruote che hanno animato le vie del capoluogo lombardo.



I vincitori del contest sono stati decisi dal pubblico che ha invaso in massa le corsie dei padiglioni di Rho-Fiera e ha dato la propria preferenza alle installazioni che ha ritenuto più affascinanti, nell'ambito del concorso "Visita EICMA 2018 e vota il tuo stand preferito, potrai vincere fantastici premi". Tre le categorie in lizza, diìvise a seconda delle dimensioni dell'area espositiva: oltre i 200 metri quadrati, da 51 a 199 m2 e fino a 50 m2. I premi sono stati ritirati, nell'ordine, dal direttore marketing di Ducati, Patrizia Cianetti, dal direttore comunicazione di Brembo, Simone Piattelli, e dal responsabile commerciale Italia di Mivv Gianluca Foglia. A margine della serata, Dell'Orto ha sottolineato, l'idea alla base del contest, che "rappresenta idealmente - ha detto - un tributo al lavoro di tutti gli espositori, oltre che alle tre importanti realtà del Made in Italy che hanno raccolto la maggioranza dei voti e degli apprezzamenti del pubblico. La bellezza è di casa in Eicma e qui trova la sua massima espressione: se oggi siamo il più importate evento espositivo per le due ruote è merito delle aziende che animano e riempiono questo grande contenitore di passione".