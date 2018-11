Per Honda a Eicma cinque premiere e tre concept

MILANO, 08 NOV - Al padiglione 22 di Eicma i flash impazzano allo stand Honda. La Casa nipponica si è presentata alla rassegna meneghina con cinque premiere e tre concept, in anteprima mondiale. Sotto i riflettori ci sono CBR650R, CB650R, CBR1000RR Fireblade, SH300i, CRF450XR by RedMoto e gli studi CB125X Concept, CB125M Concept e CRF450 Rally Concept.



La sportiva carenata CBR650R sostituisce in gamma la CBR650F.



Le sue cifre distintive sono lo stile aggressivo e la posizione di guida più sportiva. Mossa da un quattro cilindri in linea di 650 cc da 95 Cv che gira a regimi elevati, offre una coppia di 64 Nm, coadiuvata dal controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) e dalla nuova frizione assistita e con anti saltellamento. Il peso è inferiore rispetto al modello mandato in pensione, dato che aggiunto ai 4 Cv in più comporta un miglioramento del rapporto peso potenza dell'8%. Tra le altre novità da segnalare l'adozione di una forcella Showa SFF a steli rovesciati di 41 mm, di pinze freno a 4 pistoncini ad attacco radiale e della strumentazione LCD con retroilluminazione negativa.



Per quello che riguarda le altre premiere, la naked di media cilindrata CB650R completa la famiglia delle 'Neo Sports Café' del Costruttore orientale. Dotata di un'elettronica di ultima generazione, la CBR 1000RR Fireblade propone un ulteriore sviluppo del concetto 'Next Stage Total Control'. Il controllo di trazione è una delle due novità del model year dello scooter a ruote alte SH 300i, la seconda è lo 'Smart Top Box'. Da segnalare anche la "dual purpose" dal carattere forte CRF 450XR by RedMoto, gli aggiornamenti tecnici ed estetici per le 500 bicilindriche CB 500F, CBR 500R e CB 500X, la disponibilità di colori inediti per GL 1800 Gold Wing, X-ADV, CB 1000R, Rebel, NC 750X, Integra ed SH 125/150i, oltre naturalmente ai tre studi.



Sono firmate dall'R&D italiano di Honda che ha sede a Roma la CB 125X, una piccola ma sofisticata adventure, e la CB 125M, una stradale ispirata al mondo delle supermoto. E', invece, frutto di un'intuizione del reparto ricerca e sviluppo della Casa giapponese la CRF 450 Rally Concept, ispirata alla moto impegnata ufficialmente nel Mondiale FIM-Cross Country e alla Dakar.