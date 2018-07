Due ruote elettrico sogno per 22% motociclisti italiani

ROMA - I centauri italiani sembrerebbero pronti a passare alla propulsione "green": il 22% dei motociclisti del Belpaese sogna, infatti, di guidare un mezzo elettrificato, tra chi cavalca uno scooter tale percentuale sale al 31%, di cui il 17% ambisce a un elettrico puro e il 14% a un ibrido. Questi dati sorprendenti sono il risultato di un sondaggio Doxa, commissionato dal mensile specializzato Dueruote.



Nel dettaglio delle preferenze per tipo di alimentazione, l'inchiesta evidenzia un 70% del campione "moto" affezionato alla benzina, il 18% punta sull'ibrido, il 4% ambisce all'elettrico puro, un 5% vorrebbe il Diesel, mentre un 1% auspica l'idrogeno, altrettanto il metano. Per quello che riguarda gli scooteristi, la fedeltà alla benzina scende al 61%, a seguire figurano ibrido (17%), elettrico (14%), Diesel (4%), idrogeno (2%), Metano (1%) e GPL (1%).



I dati completi, pubblicati sul numero della rivista in edicola da oggi, frutto di oltre 7 mila interviste a patentati e utilizzatori abituali di una due ruote, evidenziano quello che significa questo mezzo di trasporto per chi se ne serve ogni giorno per il casa-ufficio, per diporto o per lavoro. "Per il 40% - sottolineano dal magazine di Rozzano - la prima risposta è natura e libertà: emozione, movimento, possibilità di vivere il viaggio in modo spensierato, immersi in uno scenario naturale.



Per il 34% è comodità, evitare le noie della mobilità che si incontrerebbero con l'automobile sia in viaggio sia in sosta.



Per il restante 26% è adrenalina, potenza, rombo del motore". Tra i nuovi trend emerge la "suvvizzazione" delle due ruote.



Tra le caratteristiche più ricercate in un modello da acquistare spiccano i bassi consumi (51% motociclisti, 64% scooteristi), l'eco sostenibilità (39%, 49%), le dotazioni tecnologiche per la sicurezza (48%, 46%), il comfort (46%, 38%) e il prezzo contenuto (45%, 33%), senza dimenticare il piacere di guida (35%, 50%), l'estetica (42%, 49%) e la potenza del motore (30%, 45%).