Croazia, la posta arriverà con i Piaggio Liberty

ROMA, 22 GIU - I portalettere della Croazia in futuro consegneranno buste, pacchi e cartoline utilizzando un Piaggio Liberty Delivery con motore di 50 cc di cilindrata. La Casa di Pontedera ha, infatti, vinto una commessa con il servizio postale del Paese balcanico che prevede la consegna di 250 unità del ruote alte italiano. Si tratta di mezzi equipaggiati con il risparmioso ed efficiente monocilindrico IO-Get e4. I ''cinquantini'' verranno consegnati alla HP-Hrvatska Posta d.o.o., uno dei principali operatori del settore nella repubblica dell'ex Jugoslavia: con quest'ultima fornitura, salgono a 1.100 i mezzi del gruppo Piaggio in servizio nell'azienda pubblica.



Versatile e affidabile, il Liberty Delivery può trasportare sino a 65 kg di merce, distribuita in due box cargo, uno posizionato sul portapacchi anteriore e uno su quello posteriore. Tra le sue caratteristiche tecniche spiccano il telaio rinforzato e le forcelle irrobustite rispetto al Liberty classico.



Disponibile anche con propulsore 125 cc, il Delivery è stato progettato specificamente per far fronte alle esigenze della distribuzione. Le poste croate sono le ultime in ordine di tempo che lo hanno scelto. Sono, infatti, oltre 46mila le unità adoperate dai portalettere di tutta Europa, in Italia, Spagna, Olanda, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Slovenia e Ungheria.



