Piaggio: in primo trimestre utile quasi triplicato a 4 mln

MILANO - Nel primo trimestre 2018 il gruppo Piaggio ha quasi triplicato l'utile netto, attestatosi a 4 milioni di euro contro 1,5 milioni dello stesso periodo del 2017. I ricavi, si legge in una nota, sono stati pari a 312,3 milioni di euro (+1%) frenati dai cambi (a cambi costanti la crescita dei ricavi sarebbe stata del 6,7%); l'ebitda di 43,2 milioni (+4,9%) e il risultato operativo di 14,5 milioni (+32,4%).

Per l'intero anno Piaggio si impegnaa far crescere la produttività "con una forte attenzione all'efficienza dei costi e degli investimenti, nel rispetto dei principi etici fatti propri dal gruppo". In particolare vuole "confermare la posizione di leadership nel mercato europeo delle due ruote con un ulteriore rafforzamento della gamma prodotti; il mantenimento delle attuali posizioni sul mercato europeo dei veicoli commerciali; consolidare la presenza nell'area Asia Pacific, grazie anche all'apertura di nuovi Motoplex, esplorando nuove opportunità nei paesi dell'area, sempre con particolare attenzione al segmento premium del mercato".

Piaggio inoltre punta a "rafforzare le vendite nel mercato indiano dello scooter grazie all'offerta di prodotti Vespa ed Aprilia SR; incrementare la penetrazione dei veicoli commerciali in India, grazie anche all'introduzione di nuove motorizzazioni".