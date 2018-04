Zig Zag, dopo Roma lo scooter sharing sbarca a Milano

ROMA - Dopo Roma, debutta a Milano il servizio di scooter sharing Zig Zag. Sono 100 i Tricity 125 Yamaha schierati nella fase di lancio. A regime entro l'anno la flotta conterà 300 esemplari. ''Avevamo annunciato che Zig Zag Scooter Sharing sarebbe arrivato a Milano e abbiamo raggiunto l'obiettivo che rappresenta, per noi, un passaggio intermedio, verso un numero di mezzi più ampio e altre città italiane ed europee da conquistare'' hanno dichiarato i fondatori Emanuele Grazioli e Diego Rocca. ''L'intera flotta è gestita da una intelligenza artificiale che consente sempre la massima efficienza e un controllo su ciascun mezzo - hanno proseguito - . Riuscire a garantire la mobilità individuale, senza oneri di manutenzione e costi accessori, è sia un'opportunità per gli utenti della strada, sia un sinonimo di grande attenzione dimostrata dalle amministrazioni che in questo modo mettono in campo soluzioni concrete per decongestionare il tessuto urbano e per essere al passo con le esigenze attuali''. Il servizio è attivo a Roma dal 2016 e al momento ha raggiunto 170.000 noleggi in un anno, 50.000 iscritti al servizio e 100 accordi corporate. A rendere efficace l'offerta è anche un call center attivo 7 giorni su 7 per 24 ore e in grado di gestire qualsiasi necessità.