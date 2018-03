Al via il 'count down' per la World Ducati Week 2018

ROMA - La World Ducati Week 2018 si svolgerà dal 20 al 22 luglio, sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Giunto alla decima edizione, l'appuntamento annuale della Casa di Borgo Panigale promette sorprese a livello di anticipazioni di prodotto. Sono attesi, come di consueto, migliaia di fan delle Rosse a due ruote, provenienti da tutto il mondo: faranno festa con i piloti delle squadre corse MotoGp e SuperBike e potranno partecipare ai numerosi eventi in programma, maxi sfilata compresa. Sono state annunciate iniziative speciali per il venticinquesimo anniversario della Monster, tra cui un 'Garage Contest' che vedrà sfidarsi preparatori non professionisti in originali interpretazione della 'naked' del Costruttore emiliano.



I biglietti per la WDW sono già acquistabili sul sito ufficiale Ducati, presso la rete dei concessionari o in uno dei 265 'Desmo Owners Club' di tutto il mondo. Il giornaliero è proposto con moto al seguito a 50 euro, come visitatore/passeggero a 40 euro (per i giovani da 18 a 25 anni i prezzi sono rispettivamente di 30 e 25 euro, per i minori ingresso gratuito). Il pass per tutto l'evento costa 95 e 65 euro e dà diritto a partecipare ai test ride della gamma Ducati, a un turno di guida in pista con la propria moto o ai corsi 'DRE' della Riding Academy Ducati.



Per tutti sono previsti un 'welcome kit' con la t-shirt WDW, dei gadget, l'accesso ai seminari della Ducati University (fino a esaurimento posti) e la possibilità di visitare la fabbrica e il Museo di Borgo Panigale a tariffa scontata.