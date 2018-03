Stadler (Audi), nel futuro di Ducati una due ruote elettrica

INGOLSTADT - Una moto elettrica per Ducati: nel futuro della Casa di Borgo Panigale c'è infatti un modello a basso impatto ambientale, ma i tempi non sono stati ancora decisi. Lo ha detto Rupert Stadler, Ceo del Gruppo Audi (di cui fa parte Ducati), a margine della conferenza annuale sui risultati finanziari della Casa dei quattro anelli. Si tratterà di un modello elettrico o elettrificato, cioè con un motore termico che viene assistito da un'unità elettrica, ma i tempi non sono stati ancora decisi. "Ducati è geneticamente un brand molto sportivo - ha precisato Stadler all'ANSA - e per arrivare ad una offerta che potrà essere full electric o elettrificata passerà del tempo".



Stadler ha sottolineato che "le due ruote sono la soluzione ideale per completare l'ultimo miglio della futura ecomobilità e che quindi Ducati ha una posizione precisa nella strategia green dei Quattro Anelli".