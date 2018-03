Anteprima mondiale al Motodays, Honda svela Forza 300

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Un look sportivo e deciso, che mantiene uno stile elegante, mezzo ideale per chi tutti giorni è in sella tra la città e le strade extra-urbane. Ecco svelato il nuovo scooter di Honda in anteprima mondiale sul palcoscenico del Roma Motodays 2018 alla presenza del Presidente di Honda Motor Europe Italia Yasushi Hokamoto: è il Forza 300 radicalmente rinnovato, nel solco del grande successo del fratello minore, il Forza 125, venduto in oltre 30.000 esemplari in Europa nei 3 anni dal lancio, che conserva i principali vantaggi della sua indole Gran Turismo, ma diventa più leggero, compatto, intelligente e sportivo.



''Una rivoluzione nel segmento degli Scooter GT di media cilindrata - spiega Paolo Cartolano, Communication Manager Honda Motor Europe Italia - con caratteristiche premium e addirittura con bauletto dotato di chiave elettronica 'Smart Key' per un pubblico che abbia necessità di mobilità in città senza rinunciare a prestazioni e comodità''.



La linea è ispirata al 125 ma si presenta come uno scooter meno poltrona rispetto al precedente. Il nuovo telaio e il prezioso design gli conferiscono un look leggero, compatto, sportivo ma al tempo stesso elegante. L'equipaggiamento è di fascia premium, con parabrezza regolabile elettricamente, luci Full-LED, Smart-Key (collegata anche al top box da 45 litri opzionale), un completo cruscotto in stile automobilistico e, per la prima volta su uno scooter Honda, troviamo il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control). Il Forza 300 monta un motore monocilindrico da 279 cc a 4 valvole e 25, 2 CV con consumi di appena 31 km/l nel ciclo medio WMTC. Le ruote sono da 15'' all'anteriore e 14'' al posteriore.



''Le dimensioni del nuovo 300 sono più più snelle e compatte rispetto al design precedente - spiega Costantino Paolacci responsabile comunicazione Honda Italia - infatti l'interasse e la lunghezza del veicolo sono stati ridotti ed è più stretto, con la sella leggermente più in alto per migliorare la visibilità. Diminuisce così il peso di 12 kg grazie al nuovo telaio e migliorano accelerazione, velocità massima e l'efficienza nei consumi''.



Inoltre, novità assoluta per il Forza 300 e' il parabrezza regolabile in altezza elettricamente che offre la massima protezione dal vento a velocità sostenuta e nella guida urbana un'ottima visuale. Anche la strumentazione completamente ridisegnata offre grandi novità: informazioni extra sull'ampio display LCD grazie agli indicatori analogici per tachimetro e contagiri. L'impianto luci è Full-LED e Smart-Key è collegata anche all'opzionale top box da 45 litri.



Per Honda il Forza 300 ha come mercato di riferimento l'Italia è sarà commercializzato a fine maggio in tutta Europa; il prezzo è ancora top secret, ma la casa giapponese assicura un listino concorrenziale con i competitor di cilindrata 300. (ANSA).