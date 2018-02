Moto: boom immatricolazioni in Italia, a gennaio +30,6%

Mercato delle due ruote in forte ripresa nel mese di gennaio in Italia. Le immatricolazioni, secondo i dati di Confindustria Ancma, sono state in totale 14.227, il 30,6% in più rispetto allo stesso mese del 2017. Accelerano in particolare le moto, con 6.124 unità pari al +41,4%, mentre gli scooter realizzano 6.892 vendite (+27,4%) e i 'cinquantini' 1.211 registrazioni (+5,2%).

"L'inizio del 2018 risulta molto soddisfacente per il nostro mercato, grazie ai nuovi prodotti che stanno incontrando il favore degli utenti, ma sicuramente aiuta anche lo scenario macroeconomico che mostra finalmente indicatori positivi consolidati", commenta Andrea Dell'Orto, presidente di Confindustria Ancma.

"Queste condizioni favorevoli ci spronano a sollecitare una maggiore attenzione al settore da parte della politica che si appresta a rinnovare Parlamento e Governo", aggiunge rinnovando le richieste per una "rapida approvazione delle modifiche al codice della Strada" e per maggiori investimenti "sulla sicurezza stradale". Il mese di gennaio, per il mercato delle due ruote, vale intorno al 5% sul totale venduto nell'anno.