Suzuki amplia in Italia la gamma delle V-Storm 1000

ROMA - Destinate agli amanti dei grandi viaggi avventurosi su due ruote, le serie speciali Feel More e Globe Rider della Suzuki V-Storm 1000 arricchiscono l'offerta del Costruttore di Hamamatsu, proponendo interessanti pacchetti di accessori. In esposizione presso i concessionari italiani a partire dal 10 gennaio, le nuove varianti realizzate sulla base meccanica dei modelli 2018 sono caratterizzate da una dotazione particolarmente ricca, offerta a prezzi vantaggiosi, con un vantaggio economico per il cliente rispetto all'acquisto dei singoli accessori che per le Feel More è quantificabile in 624 euro e per le Globe Rider in 949 Euro. Le prime prevedono l'aggiunta tra gli altri delle borse laterali, delle barre paramotore, del cavalletto centrale, della borsa da serbatoio e dell'adesivo paraserbatoio. La moto viene consegnata con le valigie montate sui supporti originali e la borsa da serbatoio in tessuto da 11 litri (espandibile sino a 15 litri), già installata sulla piastra di fissaggio specifica. Le Globe Rider aggiungono anche i fari fendinebbia a LED, le manopole riscaldate e l'estensione cavalletto laterale. Le due nuove versioni sono disponibili oltre che per la V-Storm 1000 "base" anche per la XT che si distingue per le ruote a raggi e per la presenza di manubrio a sezione variabile, paramani e puntale sotto al motore.



Equipaggiate con un motore di 1.037 cc da 101 Cv, le V-Storm 1000 my 2018 dispongono di Low RPM Assist, che impedisce al bicilindrico V-Twin nipponico di scendere troppo di giri allo stacco della frizione a vantaggio della facilità di partenze, dell'Easy Start System, che rende sufficiente una rapida pressione sul pulsante di avvio per l'accensione del propulsore, di Traction control di ultima generazione e del Motion Track Brake System. Questo sistema, chiariscono dalla Suzuki "permette all'ABS di lavorare in modo più efficace, tenendo conto anche dell'angolo di piega della moto e dei movimenti registrati dalla piattaforma inerziale, oltre che della velocità delle due ruote.



Il risultato è un'azione frenante incisiva e graduale anche in curva''. La Suzuki V-STROM 1000 Feel More è proposta a 13.790 euro (franco concessionario), cifra che sale a 14.290 euro per la XT.



I prezzi della Globe Rider sono rispettivamente di 14.490 euro e 14.990 euro. Da sottolineare, infine, che gli accessori previsti per i due nuovi modelli vengono anche offerti in kit acquistabili in after market a chi già possiede la moto 2017.