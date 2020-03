Coronavirus, arriva video-chiamata per visita concessionaria

Dopo essere stata adottata da un crescente numero di dealer in Cina, per contrastare il drastico calo del mercato legato alla impossibilità (o alla paura) di recarsi nelle concessionarie per esaminare le auto e perfezionarne l'acquisto, arriva anche in Italia la videochiamata che consente anche la 'vendita a distanza di sicurezza', in risposta alle disposizioni e alle richieste delle autorità in tema di contenimento del contagio.



Lo fa il Gruppo Autotorino, guidato da Plinio Vanini, che mette a disposizione dei potenziali acquirenti il proprio network di ben 52 filiali in Italia con 18 diversi brand, e la piattaforma www.autotorino.it che riunisce tutte le offerte di auto disponibili - al momento circa 5.000 proposte fra vetture nuove in pronta consegna, km zero e usate - per affrontare in videoconferenza tutto l'iter di esame, scelta ed eventuale acquisto.



Con una semplice video-chiamata (ad esempio Whatsapp o Facetime), comodamente da casa o da qualsiasi altro luogo, la persona interessata può già da oggi dialogare con un consulente delle filiali Autotorino o Autostar (brand del Gruppo Autotorino), che accompagnerà i clienti nella scelta della vettura desiderata mostrando in tempo reale ogni dettaglio ed eventualmente presentando formule d'acquisto personalizzate.



Per chi non volesse recarsi in filale per motivi vari - tra cui appunto il timore di circolare dove sconsigliato o utilizzare i mezzi pubblici - verrò anche proposto il servizio di test-drive a domicilio.



Il nuovo servizio online del Gruppo Autotorino offre la stessa qualità dell'esperienza in concessionaria e di trasparenza garantita in ogni fase. Per gli acquisti di auto nuove, km zero o usate è sempre applicata la formula 'Soddisfatto o Rimborsato', introdotta dal Gruppo Autotorino, prima rete di concessionarie italiane a proporla già nel 2017.



Per provare il nuovo servizio è sufficiente collegarsi al sito www.autotorino.it e chiedere all'operatore in chat di fruire di questa nuova, esclusiva esperienza.