Hyundai, per il Black Friday promozioni su gamma ibrida

In occasione del Black Friday, Hyundai lanciaun'offerta speciale sui suv ibridiHyundai, all'insegna della semplicità. Nelle prossime settimane sono previsti infatti vantaggi che riguardano i modelli Kona Hybrid e Tucson Hybrid. Chi deciderà di acquistare uno di questi modelli entro il 30 novembre - con immatricolazione entro il 31 dicembre - avrà diritto al conveniente finanziamento Hyundai i-Plus 0 con rate a interessi zero, anche senza permuta o rottamazione di veicolo usato.

Ad esempio nuova Tucson Hybrid è proposta con rate mensili da 215 euro nell'allestimento XPrime che include cerchi in lega da 18", navigatore con display touchscreen da 8" con connettività Apple CarPlay, Android Auto e retrocamera, Cruise Control, sensori di parcheggio posteriori e i sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense come Mantenimento della Corsia e Riconoscimento dei Limiti di Velocità.

Bastano invece 160 euro al mese per mettersi al volante di Nuova Kona Hybrid XTech con cambio automatico a doppia frizione, cerchi in lega da 16", climatizzatore automatico, paddle al volante e sensori di parcheggio posteriori.

Per conoscere la promozione dedicata al Black Friday, è previsto un Open Weekend presso gli showroom Hyundai di tutta Italia - nelle giornate disabato 23 e domenica 24 novembre - in cui sarà possibile vedere da vicino e provare su strada i nuovi modelli.