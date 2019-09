Mahindra Goa pick-up Plus in promozione sino a fine anno

La Filiale italiana della Casa indiana Mahindra ha lanciato una promozione con sconto e opportunità di leasing per tutte le varianti a quattro ruote motrici del suo pick-up Goa. La campagna, riservata al nuovo modello Plus, sarà valida sino a fine anno e prevede 1.000 euro di sconto incondizionato per le versioni 4x4 con carrozzeria a cabina singola e doppia. Grazie a quest'iniziativa, il primo vede scendere il suo listino da 18.700 euro a 17.880 euro, il secondo da 19.320 a 18.500 euro.



Rivisto nel design, migliorato con 51 modifiche rispetto alla proposta precedente, il Goa pick-up Plus monta un motore turbodiesel 16 valvole di 2,2 litri da 140 Cv di potenza e 330 Nm di coppia massima, prevede la trasmissione manuale a 6 marce, la trazione 4WD con marce ridotte a inserimento elettrico. Il suo cassone ha una portata utile di 995 kg per il doppia cabina e di 1.195 kg per il single cab. Il Plus si riconosce esternamente per il frontale con la nuova mascherina con inserti cromati, il gruppo ottico con "sopracciglia" superiori a LED e doppia parabola interna, fendinebbia integrati e grande presa d'aria al centro del cofano. Nella fiancata spicca la profonda scalfatura che ne sottolinea l'andamento e si notano i nuovi cerchi in lega argento/nero lucido a cinque doppie razze da 16".



All'interno, il Doppia Cabina include ora un grande schermo a sfioramento da 7" con sistema di infotainment e navigatore satellitare, il volante multifunzione e i sedili regolabili in altezza. La dotazione standard include cruise control, climatizzatore automatico, specchietti regolabili elettricamente, tergicristalli e fari automatici, due prese per la ricarica per device elettronici.



"Le sue doti di robustezza e affidabilità, ma anche di motricità - sottolineano dalla Filiale -, non rappresentano una novità ed erano già state ampiamente dimostrate con le generazioni precedenti. Ora ancora di più, se c'è un lavoro duro, dove altri mezzi potrebbero essere in difficoltà, su GOA si può sempre contare. Proprio per questo viene scelto da associazioni di soccorso, servizi forestali e dalla stessa Protezione Civile". In aggiunta allo sconto è prevista la possibilità di accedere a un finanziamento di tipo leasing, messo a punto in collaborazione con Fiditalia, che include una rateizzazione di 48 mesi e in omaggio l'estensione della garanzia di 2 anni o 50.000 km, per un totale di 5 anni/150.000 km).



Quest'opportunità viene offerta anche per i veicoli con trasmissione a due ruote motrici, in listino rispettivamente a 14.900 e a 16.880 euro.



Il Goa Plus cabina singola 4x2 può, così, essere acquistato con un canone mensile di 315 euro al mese, tasso leasing indicizzato 3,95% e 5 anni o 150.000 km di garanzia. Sono richiesti un anticipo di 1.887 euro, il pagamento della prima rata dopo 30 giorni dalla stipula del contratto e una maxi rata finale di 1.490 euro. La polizza Furto e Incendio è obbligatoria per l'intera durata del contratto di leasing.